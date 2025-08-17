Lazio, boom digitale dei capitolini: Media Company da record nell’estate biancoceleste

Lazio, social e interazioni: il club di Lotito cresce fuori dal campo e consolida il proprio ecosistema digitale, i dettagli

L’estate della Lazio non è stata soltanto quella del lavoro sul campo in vista della nuova stagione, ma anche quella della crescita digitale. Il progetto della Media Company biancoceleste ha infatti registrato risultati significativi, confermando la bontà del percorso intrapreso dal club di Claudio Lotito sul fronte dello streaming e della comunicazione online.

Durante l’ultima amichevole vinta 2-0 contro l’Atromitos, allo stadio “Manlio Scopigno” di Rieti erano presenti poco più di 6.000 tifosi. Ma il dato davvero sorprendente arriva dal web: oltre 54.000 utenti hanno seguito la sfida tramite la piattaforma digitale ufficiale. Sommando tutte le trasmissioni effettuate nel precampionato, si parla di più di 300.000 connessioni complessive, con oltre 100 ore di dirette prodotte in appena 30 giorni.

I contenuti offerti ai tifosi

La società, in un comunicato, ha sottolineato la soddisfazione per i traguardi raggiunti: «Un bilancio positivo che conferma la solidità del percorso intrapreso: valorizzazione dei dati, crescita dell’ecosistema digitale e sviluppo dell’advertising rappresentano la strada giusta, sulla quale continueremo a investire già da domani». Un messaggio chiaro che evidenzia l’intenzione di proseguire con decisione in questa direzione.

Negli ultimi giorni, ad esempio, i tifosi hanno potuto assistere in diretta non solo all’amichevole della prima squadra, ma anche all’esordio della Primavera e alla sfida della Lazio Women contro la Fiorentina, trasmessa nella serata di oggi. Un’offerta sempre più variegata, capace di coinvolgere tutte le realtà del club.

L’esplosione sui social

La crescita non riguarda solo lo streaming. I numeri sui social parlano chiaro: gli utenti registrati su sito e app ufficiali sono aumentati del 32%, mentre su Instagram si è registrato un +22% negli account raggiunti, +24% nelle visualizzazioni da non follower e +12% da follower.

Il balzo più evidente arriva da Facebook, passato da 5,3 a 8,4 milioni di visualizzazioni nette (+60%), con un incremento del 67% nelle interazioni e addirittura del 91% nei follower. Anche X (ex Twitter) mostra progressi, con un +3,4% di interazione e un +27% nelle condivisioni.

La Lazio guarda quindi al futuro con fiducia, forte di un ecosistema digitale in continua crescita che rafforza il legame con i propri tifosi e amplia la visibilità del marchio a livello nazionale e internazionale.