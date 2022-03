La Lazio non ha ancora stabilito i bonus per la qualificazione in Europa: ecco quando se ne parlerà

La Lazio, con la vittoria contro il Venezia, è salita al quinto posto in classifica in piena zona Europa League. Ora arriva il derby che potrebbe dare la sterzata decisiva per staccare la Roma. E l’incentivo per la stracittadina potrebbe arrivare dai premi collettivi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci saranno dei premi legati alla qualificazione in Europa anche se non se ne è ancora parlato. Le discussioni cominceranno quando Ciro Immobile sarà rientrato dagli impegni con la Nazionale.