Scudetto, Boninsegna: «Lazio ed Inter sono le squadre più in forma…»

La lotta Scudetto si fa sempre più serrata e vivace con Lazio ed Inter che sfruttano lo stop della Juve: l’analisi di Boninsegna

A Radio Sportiva, Roberto Boninsegna, ha detto la sua sulla corsa Scudetto alla luce dell’ultima giornata di campionato:

«Sembrava non ci fossero possibilità di vincere lo Scudetto per via della Juventus, e invece i bianconeri stanno andando male e i nerazzurri ne hanno approfittato reagendo nella ripresa del derby di ieri. L’Inter è la squadra più in forma insieme alla Lazio, l’unica incognita è la sostituzione di Lukaku nel malaugurato caso di infortunio. Non c’è un cambio».