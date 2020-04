Lazio, Bonazzoli: «No allo scudetto Juve. Biancocelesti possono vincere»

Intervenuto ai microfoni di SampNews24, l’ex giocatore Emiliano Bonazzoli si è espresso sul possibile titolo assegnato alla Juventus

Interpellato sulla possibilità che lo scudetto venga assegnato alla Juventus in caso di sospensione definitiva del campionato, e sugli effetti che avrebbe una ipotetica ripresa della Serie A sui club, l’ex giocatore Emiliano Bonazzoli, ai microfoni di SampNews24, si è espresso così:

«Tutto dipende dalla preparazione atletica, inciderà parecchio sul mini campionato che si verrà a giocare. Dovranno essere bravi i preparatori atletici per evitare infortuni. Una rosa ampia la hanno solo le prime sei massimo otto squadre della Serie A, la Sampdoria e tutte le altre vivono un’altra realtà. È giusto cercare di portare a termine il campionato, senza introdurre playoff o playout. Ci sono squadre che si giocano la retrocessione, è vero. Forse ripartire sarebbe a discapito della Sampdoria che, a oggi, è salva. Però ci sono tanti interessi in ballo anche per altre società. Mi viene in mente il Verona, che è sesto, ovviamente nutre la speranza di ripartire e magari tentare di chiudere agganciando un posizionamento per le coppe. Se non si vuole parlare di campionato falsato è necessario portarlo a termine. Non esiste dare il titolo alla Juventus perché oggi è prima, può essere che la Lazio le vinca tutte fino alla fine meritando di più lo Scudetto»