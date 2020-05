Scudetto, Bonanni: «Per il mio cuore la Lazio è favorita, ma da esperto…»

Massimo Bonanni, ex giocatore della Lazio, ha parlato dello Scudetto e del suo passato con la maglia biancoceleste

Solo una breve esperienza quella con la maglia della Lazio. Un periodo corto che però non ha cancellato la fede biancoceleste di Massimo Bonanni, oggi intervenuto ai microfoni di Tuttopalermo.net:

«Tifo Lazio e se sono andato via dal Palermo è stato solo per i biancocelesti. Quest’anno non sono partiti con i favori del pronostico ma si sono saputi dimostrare una squadra competitiva. Inzaghi è un allenatore ottimo e sta raccogliendo i frutti di ciò che ha seminato in tutti questi anni. Ora è il suo momento, la stagione potrebbe essere quella buona. Naturalmente dopo tre mesi è difficile aspettarsi che il campionato sia lo stesso di prima, ma la situazione è uguale per tutti».

«Il calcio può aiutare le gente a trovare la serenità. A Roma abbiamo voglia di sapere come andrà a finire la Serie A. Per il mio cuore la Lazio è favorita a vincere il titolo, ma da esperto di calcio dico che le cinque sostituzioni si riveleranno a favore della Juventus».