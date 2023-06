Lazio, Bonanni: «Berardi? Primo regalo di Lotito a Sarri» Le parole dell’ex giocatore biancoceleste

Intervistato da TMW, l’ex Lazio, Massimo Bonanni, ha parlato del probabile approdo di Berardi in biancoceleste.

LE PAROLE- E’ il primo regalo di Lotito a Sarri. Sarebbe sicuramente un colpo importante. E’ uno che ha qualcosa in più. Pensavo lo scorso anno fosse perfetto per il Milan, ma è importante anche per il gioco della Lazio. Ora serve un vice-Immobile