Lazio Bologna in tv e streaming: dove vederla

Lazio Bologna streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 26esima giornata di Serie A

La Lazio affronta il Bologna sabato pomeriggio, nel match valido per la 26esima giornata di Serie A. Biancocelesti che vogliono archiviare la deludente sconfitta di Coppa Italia contro il Milan e confermare il momento in campionato.

Il match, in programma allo stadio Olimpico andrà in scena sabato 12 febbraio alle 15.00. Sarà possibile seguire il match in tv sulla piattaforma DAZN.