Lazio Bologna, toccante striscione per Mihajlovic: «Sinisa nel cuore». Ecco l’omaggio dell’Olimpico al grande campione

In occasione della partita di campionato tra Lazio e Bologna, i tifosi all’Olimpico hanno voluto dedicare un omaggio a Sinisa Mihajlovic, ex campione tanto importante sia per i biancocelesti che per i rossoblù. Nello striscione dedicato a Mihajlovic la scritta “Sinisa nel cuore”.