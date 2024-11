Lazio Bologna nel ricordo di Mihajlovic, il post dei biancocelesti – FOTO

Lazio Bologna, una sfida nel nome di Sinisa Mihajlovic: ex calciatore biancoceleste ed ex allenatore dei rossoblù: il ricordo sui social

Lazio Bologna è una partita all’insegna di Sinisa Mihajlovic: ex calciatore dei biancocelesti e allenatore dei rossoblù prima della sua morte. Per questo motivo la società capitolina ha voluto ricordarlo con un messaggio su Instagram.

«Sinisa per sempre», è quello che la società biancoceleste scrive in vista di una sfida che per la sua famiglia sarà una vera e propria sfida del cuore.