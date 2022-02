Lazio Bologna, probabili formazioni: torna Luis Alberto, Immobile ci prova

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio-Bologna, le probabili formazioni: Immobile stringe i denti; Luis Alberto torna a centrocampo insieme a Leiva e Milinkovic

La Lazio ha il dovere di archiviare in fretta la brutta caduta contro il Milan. Uno scivolone che non può mettere in discussione i miglioramenti registrati in campionato. Contro il Bologna, Sarri manderà in campo la formazione già vista a Firenze: a centrocampo la coesistenza di Luis Alberto e Milinkovic e Lazzari e Marusic in difesa. Occhi, ovviamente, su Immobile che – dopo la botta rimediata in Coppa Italia – domani proverà a stringere i denti. Di seguito, le probabili formazioni di Lazio–Bologna:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic. All.: Mihajlovic.