Lazio Bologna, la società ricorda il primo gol di Luis Felipe VIDEO

A pochi giorni da Lazio Bologna, la società ricorda il primo gol di Luiz Felipe in biancoceleste al Dall’Ara contro il club bolognese

Fra pochi giorni la Lazio affronterà il Bologna per continuare ad alimentare il sogno che sta facendo vivere giorni indimenticabili a tutti i tifosi.

Dopo la squalifica scontata contro il Genoa, Luiz Felipe è pronto a tornare in campo per governare la difesa data anche l’assenza di Acerbi. La società oggi su Instagram ha pubblicato il video del suo primo gol in biancoceleste, indovinate contro chi? Proprio contro i rossoblù di Mihajlovic al Dall’Ara. Speriamo che questo post sia di buon auspicio per il numero 3.