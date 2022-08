Lazio Bologna, Pedro quasi out: si scalda Zaccagni

Lazio Bologna, difficilmente Pedro recupererà per il primo match di campionato dei biancocelesti. Si scalda Zaccagni

Prima giornata di campionato e prima defezione per Maurizio Sarri. Anche ieri Pedro non si è allenato con il gruppo e ad oggi è da considerarsi nella casella degli indisponibili per Lazio-Bologna. Ieri si è dedicato solo alle terapie dopo la brutta botta alla caviglia destra ricevuta da Kike Perez nell’amichevole in Spagna con il Valladolid di sabato scorso.

Il giorno dopo il match sembrava che inizialmente il dolore (per quanto fastidioso) fosse diminuito e sopportabile, ma successivamente il problema è rimasto e ha portato l’ex Barcellona e Chelsea a non lavorare con i compagni di squadra. Quasi impossibile a questo punto che possa recuperare in tempo per partire dall’inizio come Sarri aveva pianificato, ma sarà tentato un recupero per portarlo almeno in panchina. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, senza forzare. Intanto si scalda Zaccagni. Lo riporta il Corriere dello Sport.