Lazio Bologna, Pedro carica la squadra: «Forza aquile!» – FOTO

Non sarà della partita ma Pedro vuole far sentire tutta la propria vicinanza alla squadra per il match contro il Bologna

Oggi la Lazio scenderà in campo contro il Bologna a partire dalle 18.30, nella prima partita del suo campionato.

Non prenderà parte all’incontro Pedro – out per un pestone ricevuto nell’amichevole contro il Valladolid – ma lo spagnolo ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra con un post pubblicato sui social.