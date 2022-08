Lazio Bologna, Luis Alberto e Cancellieri sono pronti: i post social

Lazio Bologna, Luis Alberto e Cancellieri sono pronti alla sfida dell’Olimpico: ecco i post social

Alle 18.30 allo stadio Olimpico la Lazio scenderà in campo contro il Bologna per la prima partita del suo campionato. C’è tanta attesa per vedere i nuovi arrivati all’opera e per ammirare la creatura di Sarri in una cornice delle grandi occasioni.

Luis Alberto e Cancellieri sono pronti a battagliare come dimostrano i due post social pubblicati nelle storie Instagram.