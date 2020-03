Lazio Bologna, le pagelle dei quotidiani: capolavoro Luis Alberto, ottimo Leiva

Lazio Bologna, i voti assegnati ai biancocelesti dai maggiori quotidiani sportivi nazionali dopo la vittoria di ieri

Un’altra vittoria importantissima in questo lungo cammino che la Lazio sta facendo in campionato. La squadra di Inzaghi ieri all’Olimpico ha battuto per 2-0 il Bologna conquistando momentaneamente la testa della classifica. Ecco i voti dei maggiori quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 7,5, Patric 7, Luiz Felipe 7, Radu 7, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6,5, Luis Alberto 8 (61′ Parolo 6), Jony 6, Correa 6,5 (75′ Cataldi 6,5), Immobile 7 (84′ Caicedo sv), Inzaghi 8.

GAZZETTA DELLO SPORT – Strakosha 7, Patric 6, Luiz Felipe 5, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6,5, Luis Alberto 7,5 (61′ Parolo 6), Jony 6, Correa 7 (75′ Cataldi 6), Immobile 6 (84′ Caicedo sv), Inzaghi 7,5.

CORRIERE DELLA SERA – Strakosha 7,5, Patric 8, Luiz Felipe 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 7, Luis Alberto 8 (61′ Parolo 6,5), Jony 6, Correa 6,5 (75′ Cataldi sv), Immobile 6 (84′ Caicedo sv), Inzaghi 8.