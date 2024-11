Lazio Bologna, tutte le iniziative per il sociale

Lazio Bologna, prima del fischio d’inizio molte le iniziative dei biancocelesti per la sensibilizzazione su alcuni importanti temi sociali: il comunicato

Molte iniziative per il sociale in casa biancoceleste prima di Lazio Bologna: dalla quiet room per i bambini nello spettro autistico, alla sensibilizzazione per la salute dei minori e sulla violenza sulle donne. Ecco il comunicato della società.

COMUNICATO – «Domenica per Lazio-Bologna sarà ancora una volta attiva la QUIET ROOM dello stadio Olimpico, nella quale sarà ospitato un gruppo di 16 ragazzi con spettro autistico che fanno parte dell’associazione Ape Blu.

Saranno, inoltre, presenti allo stadio 20 ragazzi della casa famiglia di Suor Barbara Limonta, che avevano partecipato alla giornata HEALTH for CHILDREN, evento organizzato dalla Fondazione S.S. Lazio 1900.

Nell’area foyer sarà allestita mostra di maglie da parte di Lazio Museum.

Al termine del volo di Olympia, è prevista l’esibizione di Federica Buda con la canzone Quello che le donne non dicono che sarà dedicata alla Giornata internazionale contro la Violenza sulle Donne che si celebra il 25 novembre. L’esibizione, che sarà accompagnata da immagini sui maxi schermi e con il buio e gioco di luci, si concluderà con l’antemprima di un video realizzato dal Club dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne».