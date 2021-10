Lazio, senza Immobile non sai vincere: la statistica

La Lazio si è confermata dipendente dalle giocate e dai gol di Immobile: senza l’attaccante, la squadra non riesce a vincere

La gara contro il Bologna ha smorzato gli entusiasmi della Lazio: i rossoblu hanno interrotto il tris di vittorie dopo Roma e Lokomotiv. Il mister ha imputato la sconfitta all’atteggiamento troppo molle, ma i numeri e le statistiche dicono anche altro: i biancocelesti, infatti, senza Immobile non sanno vincere.

Come riferito nel salotto di DAZN, nelle cinque partite in cui Ciro non ha guidato l’attacco, sono arrivate ben quattro sconfitte ed un pareggio. Al termine del match, l’ex Parolo ha spiegato: «Ha preso in mano la Lazio, lui è un leader e senza lui la squadra non sa come fare. Talmente è abituata ai movimenti quando c’è». La speranza, adesso, è che Sarri possa ritrovare il suo bomber già contro l’Inter.