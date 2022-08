Lazio Bologna, il report dell’allenamento dei rossoblù a Casteldebole

Il Bologna si è riunito oggi a Casteldebole per preparare la sfida alla Lazio di domenica pomeriggio: il report

REPORT – «Iniziata a Casteldebole la settimana di Lazio-Bologna: i titolari di ieri sera col Cosenza hanno svolto una seduta di scarico in palestra, lavoro in campo con partitella per tutti gli altri»