Lazio-Bologna, i precedenti tra Baroni e Italiano: il dato

Lazio-Bologna, alla vigilia della partita dell’Olimpico di domenica ecco tutti i precedenti tra i due tecnici: il dato

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, domenica sera all’Olimpico torna in campo la Lazio che vuole confermare l’ottimo avvio di stagione e magari chissà concedersi il lusso di ambire al primato in classifica. Oltre ai calciatori, ad essere i protagonisti della partita saranno anche i due tecnici ossia Baroni e Italiano

I due allenatori si affronteranno per la 5°volta in carriera e il bilancio è il seguente: 2 vittorie per Italiano, 1 pareggio e 1 sola vittoria per il tecnico dei biancocelesti