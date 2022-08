Lazio Bologna, esordio da incubo per Maximiano: espulso dopo 5′

Inizio da incubo per Luis Maximiano che viene espulso dopo 5 minuti dall’inizio del match contro il Bologna

Peggio di così non poteva iniziare l’avventura di Luis Maximiano con la maglia della Lazio. Il portiere biancoceleste è stato espulso dopo 5 minuti dal fischio d’inizio nel match contro il Bologna per aver raccolto il pallone con le mani da fuori dall’area di rigore.

Dopo una rapida consultazione al VAR, l’arbitro Massimi non ha potuto far altro che estrarre il rosso e far terminare anticipatamente la partita al portiere portoghese. Sarri ha deciso quindi di togliere Basic per far spazio a Provedel.