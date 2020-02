Lazio Bologna, Caicedo fa cento in biancoceleste

E’ entrato a gara in corso ma comunque è arrivato alle 100 presenze con la maglia della Lazio. Caicedo taglia il traguardo contro il Bologna

Seppur partito dalla panchina, Caicedo è stato il primo ad abbracciare Correa dopo il gol del 2-0. Seppur non preferito come titolare, il Panterone è rimasto in silenzio ed ha accettato di buon grado la decisione del mister.

Poi, arrivato il suo momento, è sceso in campo ed ha dato il massimo per questi colori, come ha fatto anche nelle altre 99 partite. Oggi l’attaccante biancoceleste ha tagliato il traguardo delle cento presenze in maglia con una vittoria importantissima per tutta la squadra, divenuta importante anche per i suoi gol nelle gare precedenti. Con il silenzio ed il duro lavoro, Caicedo si è reso fondamentale per Inzaghi e per questa squadra che sta raggiungendo livelli altissimi.