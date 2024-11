Lazio Bologna, buone notizie per Italiano: recuperato un difensore

Lazio Bologna, Italiano recupera un difensore in vista della sfida di domenica allo Stadio Olimpico. Le ultime dall’allenamento

Domenica 24 novembre alle ore 20:45 la Lazio affronterà il Bologna nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Come riportato da Bolognanews.net, durante l’allenamento odierno Vincenzo Italiano ha recuperato il difensore Jhon Lucumì.

El Azzouzi, Aebischer e Ndoye, invece, hanno svolto una seduta differenziata e sono in dubbio per la gara contro i biancocelesti. Nella giornata di domani il tecnico dei rossoblù interverrà in conferenza stampa per presentare il match dell’Olimpico.