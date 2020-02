Agostinelli: «La Lazio può asfaltare tutti, ma attenzione al Bologna…»

L’ex Lazio Agostinelli ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi anche sulla gara di domani contro il Bologna

Sulle frequenze di Radiosei, anche Agostinelli – ex giocatore della Lazio – ha detto la sua sul momento della squadra di Inzaghi, soffermandosi anche sulla gara di domani: «L’attacco del Bologna è pericoloso, c’è esperienza con Palacio, velocità con Orsolini e poi c’è Barrow che è bravissimo a sfruttare gli spazi. Anche loro devo preoccuparsi del nostro attacco. Credo che sarà una partita con tante emozioni, sono convinto che potranno crearci dei problemi, ma anche che in questo momento la Lazio è in grado di asfaltare tutti. Se i biancocelesti non sbagliano partita vincono anche domani. Hanno acquisito maggiore consapevolezza, se pure capitano degli sbandamenti, la Lazio sa riprendersi subito».

«Contro i rossoblu fanno fatica tutti, dobbiamo essere umili, soffrire se c’è da soffrire, ma quando abbiamo il pallino noi dobbiamo fargli male. Loro dovranno fermare tanti nostri giocatori, Immobile, Correa, Milinkovic, Luis Alberto, penso che siano abbastanza preoccupati».