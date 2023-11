Lazio, Immobile sfida Zirkzee: con il Bologna è una gara tra bomber

Bologna-Lazio è anche un match tra bomber, numeri alla mano Zirkzee sfida Immobile per conquistare il Dall’Ara e la classifica

In palio non ci sono solo i 3 punti ma anche una vera e propria gara tra bomber. Bologna e Lazio sono pronte questa sera a scendere in campo tra le mura del Dall’Ara, così come Ciro Immobile e Joshua Zirkzee non vedono l’ora di affrontarsi in un duello a distanza tra centravanti.

Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport infatti, la giovane punta rossoblù ha già messo a segno 3 gol in questo campionato, ma soprattutto è l’uomo ad aver creato più occasioni offensive (16) per la squadra di Thiago Motta. Alle 20e45 avrà quindi modo di ispirarsi direttamente da uno che di mercature ne sa qualcosa e che proprio in Emilia mira al sigillo numero 200 con il club capitolino.