Lazio, Bolchi: «Biancocelesti tra le prime quattro. Complimenti a Lotito e Inzaghi»

Lazio, le parole dell’ex tecnico Bruno Bolchi sul percorso di questa prima metà di campionato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Un 2019 terminato con i fiocchi in casa Lazio: le otto vittorie consecutive in Serie A e il trionfo sulla Juventus in Supercoppa Italiana l’hanno portata ad essere la rivelazione del momento. Per questo motivo, molti sono gli addetti ai lavori che hanno detto la loro sulle prestazioni della squadra di Inzaghi. Tra questi c’è anche l’ex tecnico Bruno Bolchi che ha detto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

«Analizzando la sua rosa, la Lazio è da inserire tra le prime quattro del campionato. Bravi i giocatori e il tecnico ma anche Lotito che tiene sempre la squadra a buoni livelli.»