Lazio Bodo, Mandas guarda avanti e sui social carica la squadra per il finale di stagione – FOTO

Lazio Bodo, il portiere greco carica la squadra dopo la delusione di ieri sera con i norvegesi con un bel post social

Dimenticare l’amara serata di ieri contro il Bodo e ripartire, questo è l’obiettivo della Lazio dalla partita con il Genoa a fine stagione. Lo sa bene Mandas il quale nonostante abbia provato a negare al Bodo la possibilità di restare in partita, mastica amaro ma guarda cosi al futuro sui social

POST – Forse il risultato non è stato quello che sognavamo, ma quello che abbiamo vissuto ieri è stato qualcosa di molto più grande di una semplice partita – ha scritto il portiere – È stato un promemoria di cosa significhino davvero la famiglia, la fede, la passione

I nostri tifosi… semplicemente magici. La vostra forza, la vostra voce, il vostro amore ci hanno sostenuti fino all’ultimo secondo.

Grazie di cuore per il vostro supporto, per le lacrime, per gli applausi. Questa squadra, questa famiglia, continuerà a lottare. Tutti insieme. Fino alla fine