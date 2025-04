Lazio Bodo Glimt, le possibili scelte di Knutsen: le ultime di formazione sui norvegesi

Condividi via email

Manca sempre meno alla gara di ritorno di Europa League tra Lazio e Bodo Glimt, con i biancocelesti che tenteranno l’impresa

Giovedì allo stadio Olimpico andrà in scena la gara di ritorno tra Lazio e Bodo Glimt, con i biancocelesti che sono chiamati a fare l’impresa dopo aver perso all’andata per 2-0.

Ancora dubbi di formazione per l’allenatore del club norvegese Knutsen, che sta pensando a chi mandare in campo. In attesa di conoscere le scelte ufficiali, ecco di seguito la probabile formazione de Bodo.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Hauge, Hogh, Blomberg. All. Knutsen.