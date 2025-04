Condividi via email

Lazio Bodo Glimt, Helmersen mette in porta il gol del 3-1 contro la squadra di Baroni: si infiamma questa sfida di Europa League

Sembra non finire mai la sfida di questa sera allo stadio Olimpico di Roma. La partita di UEFA Europa League tra Lazio e Bodo Glimt sta infatti continuando con diversi colpi di scena mozzafiato.

I biancocelesti dapprima sembravano oramai destinati ad essere eliminati dai norvegesi quando la rete del 2-0 al 93° minuto ha riacceso le speranze degli aquilotti. In seguito la rete di Dia ha illuso tutti che il match fosse in tasca ma la rete di testa firmata da Helmersen ha riportato tutto in parità.