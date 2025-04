Lazio Bodo Glimt, chi sono i giocatori biancocelesti a rischio diffida nella prossima sfida d’Europa League? L’elenco

Condividi via email

Lazio Bodo Glimt, sono ben quattro i giocatori di Baroni che rischiano la semifinale in caso di passaggio del turno: di chi si tratta

La Lazio si prepara ad affrontare quella che, a detta del proprio presidente, sarà la partita più importante della stagione biancoceleste e, a complicarla ulteriormente, è la lista diffidati.

Sono ben quattro i biancocelesti a rischio squalifica per il prossimo turno di UEFA Europa League, nonostante uno di questi sia Patric che non potrà prendere parte al match in quanto infortunato, ci sono altre tre giocatori che potrebbero essere decisivi nell’eventuale qualificazione al turno successivo.

Si tratta di Romagnoli, Vecino e di Zaccagni. È anche bene tenere a mente che qualora non venissero sospesi nella prossima partita, potrebbero giocare le ultime partite a mente libera in quanto i cartellini sarebbero azzerati.