Condividi via email

Lazio Bodo, ecco gli orari della sfida di Europa League nei vari Paesi del mondo -FOTO. Il post social del club

Mancano poche ore alla gara di ritorno tra Lazio e Bodo che si giocherà all’Olimpico alle ore 21. Il club suona la carica per il match, ecco dove gli orari in cui i tifosi potranno vedere la partita in tutte le parti del globo. Di seguito il post social.