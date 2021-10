Lazio, Binance diventa il Main Jersey Sponsor. Il comunicato ufficiale

Lazio, la società biancoceleste ha comunicato un nuovo accordo di partnership con Binance

La Lazio ha comunicato ufficialmente un accordo di partnership con Binance, che diventa il nuovo Main Jersey Sponsor del Club. Ecco il comunicato ufficiale.

«La S.S. Lazio S.p.A. è lieta di annunciare un accordo di partnership con Binance, che diventa il nuovo Main Jersey Sponsor del Club. Binance è un ecosistema leader di blockchain e fornitore di infrastrutture per criptovalute, con milioni di utenti in tutto il mondo.

La partnership tra Binance e Lazio come Main Jersey Sponsor ha una durata di due anni con opzione per un terzo anno, per un valore complessivo nel triennio, tra fisso e variabile, di oltre 30 milioni di euro. Il brand Binance debutterà sulla maglia della Lazio e in tutte le attività di comunicazione a partire dal prossimo match casalingo tra Lazio ed Inter.

Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione internazionale – ha commentato il Presidente della Lazio, Claudio Lotito – la partnership con Binance ci permetterà di estendere la nostra presenza digitale e connetterci con i tifosi e follower di tutto il mondo come mai prima d’ora».