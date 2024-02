Lazio, il bilancio delle sconfitte stagionali: solo una volta Sarri ha fatto peggio in carriera. I dettagli

Per la Lazio di Maurizio Sarri, la sconfitta arrivata contro la Fiorentina è la decima nel campionato di Serie A, la tredicesima stagionale se si considerano anche quelle contro Feyenoord e Atletico Madrid in Champions League e quella in Supercoppa Italiana contro l’Inter. Un bilancio negativo che rischia, da qui al termine dell’anno, di peggiorare ancora. Come riporta il Corriere della Sera, a febbraio il tecnico toscano ha già eguagliato lo stesso numero di insuccessi subiti nelle due annate precedenti sulla panchina biancoceleste.

Tredici sconfitte totali nel 2021/2022 in 48 incontri e tredici nel 2022/2023 in 50 partite. Numeri che sottolineano il divario di rendimento che vige quest’anno rispetto al passato, evidenziando una crisi che raramente Sarri si è trovato ad affrontare in carriera. Sempre tredici, infatti, erano le volte in cui ha perso con la Sangiovannese in Serie C e con l’Empoli al suo primo anno in Serie A. Solo una volta il tecnico di Figline Valdarno è riuscito a fare peggio, ma bisogna tornare al lontano 2006 quando, in Serie B, alla guida del Pescara terminava la stagione con 17 sconfitte.