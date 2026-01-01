Lazio, come sono andate le prime partite dell’anno in passato? Il bilancio nell’era Lotito

Lazio, nell’era Lotito i biancocelesti hanno sbagliato difficilmente le prime partite dell’anno. Ed ora si spera di continuare il trend

C’è un vecchio proverbio che recita “chi ben comincia è già a metà dell’opera” e, guardando alla storia recente, si può dire che la Lazio lo abbia spesso preso alla lettera. Nei vent’anni dell’era Lotito, infatti, i biancocelesti hanno costruito una tradizione piuttosto solida nelle prime gare dell’anno solare, riuscendo nella maggior parte dei casi a inaugurare gennaio con risultati positivi. Un’abitudine che, nel tempo, è diventata quasi un marchio di fabbrica per il club capitolino.

Non sempre, però, le stagioni sono state all’altezza delle aspettative. Il 2025, ad esempio, è un anno che molti tifosi della Lazio preferirebbero dimenticare in fretta. Tra l’Europa sfumata soltanto all’ultima giornata di campionato e un mercato estivo bloccato che ha limitato le possibilità di rinforzare la rosa, l’annata non ha regalato grandi soddisfazioni. A rendere tutto ancora più amaro è stato l’inizio dell’anno solare: il 2025 si è aperto con una sconfitta pesante nel derby contro la Roma, un 2-0 che ha lasciato il segno e ha inciso sull’umore dell’ambiente biancoceleste.

Eppure, se si allarga lo sguardo agli anni precedenti, il bilancio resta nettamente favorevole. L’era Lotito, iniziata nel 2004, ha visto il primo vero “capodanno calcistico” nel 2005, aperto proprio da un derby. In quella occasione, però, la Lazio riuscì a imporsi per 3-1 sui giallorossi grazie alle reti di Di Canio, Cesar e Rocchi, regalando ai tifosi una delle giornate più esaltanti di quegli anni. Da allora, nelle prime partite dell’anno solare, i biancocelesti hanno raccolto numeri significativi: ben 13 vittorie, 5 pareggi e soltanto 3 sconfitte, un rendimento che testimonia una certa continuità negli esordi stagionali.

Ora l’attenzione è tutta rivolta al futuro. Dopo l’amaro pareggio contro l’Udinese, la squadra guidata da Maurizio Sarri si prepara ad affrontare l’inizio del 2026 con una sfida di altissimo livello. Domenica 4 gennaio, infatti, all’Olimpico arriverà il Napoli di Antonio Conte, fresco vincitore della Supercoppa Italiana. Un impegno complicato, ma anche un’occasione importante per la Lazio per confermare la propria tradizione e dimostrare di poter iniziare il nuovo anno con il piede giusto.