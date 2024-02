Lazio, il bilancio di Lotito sul mercato estivo: ecco la cifra spesa per allungare la rosa. I dettagli sugli ultimi acquisti fatti dal club

Secondo i calcoli di Lotito, sul mercato estivo in entrata sarebbero stati spesi 101 milioni, ma l’ultima relazione di bilancio della Lazio elenca l’acquisto di sette giocatori (tranne Kamada preso a zero), per un totale di 76 milioni (Iva esclusa). Nei 101 sostenuti da Lotito infatti ne mancano 40, quelli della cessione di Milinkovic, quindi alla fine dei conti il totale riporta 60.

I botteghini parlano inoltre di circa 3 milioni di incassi solo per la sfida contro il Bayern. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sulle vere cifre del mercato ci sarà solo certezza il 7 marzo con la semestrale aggiornata al 31 dicembre. Intanto, a dicembre non sono stati fatti acquisti, il patron si è dedicato ai rinnovi di contratto.