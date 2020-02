Lazio, Biasin: «Complimenti a prescindere di come andrà»

Il noto giornalista Biasin, tifoso interista, dopo la partita di domenica non si esime dal fare i complimenti alla Lazio

Dopo la vittoria di domenica contro l’Inter non ci si può più nascondere: la Lazio può ed ha l’obbligo morale di infastidire le dirette concorrenti per lo Scudetto cercando di realizzare un sogno incredibile.

Grazie all’ennesima prestazione di livello, nessuno si può esimere dal fare i complimenti alla squadra di Inzaghi. Infatti il giornalista Fabrizio Biasin, a Radio Sportiva ha detto: «Se prendi gli 11 titolari della Lazio, vedi che sono costati meno di 100 milioni di cartellini. I meriti più grandi sono di Tare e Lotito. Inzaghi sta portando avanti un percorso intelligentissimo e bellissimo da vedere. Facciamogli i complimenti a prescindere da come andrà. L’Europa? Non so se l’hanno snobbata ma giocare una volta a settimana aiuta. Milinkovic non se n’è andato a batter cassa, è rimasto lì e sta facendo il suo dovere. I campioni non sono forti solo sul campo, ma anche nella testa».