Lazio, serve ritrovare certezze all'Olimpico: il dato

Lazio, tutte le difficoltà della squadra di Baroni tra le mura dello stadio Olimpico: ecco il punto sui capitolini

Lo stadio Olimpico suscita grande emozione per chiunque abbia l’onore di solcarlo, un tempo era un alleato per i biancocelesti ma ora le cose sono cambiate. La Lazio, infatti, non riesce più a rendere il proprio fortino fonte di certezze e garanzie.

A sottolineare il trend negativo è stato Il Tempo, il quale ha paragonato il girone d’andata con quello di ritorno riscontrando risultati molto interessanti. Infatti nelle prime sette giornate casalinghe di Serie A, la squadra di Baroni aveva collezionato ben 19 punti con sei vittorie ed un solo pareggio.

In seguito ci fu quel pesantissimo 0-6 subito contro l’Inter che ha incrinato tutto. Da quella disfatta infatti il rendimento all’Olimpico è sceso a soli 7 punti in altrettante partite casalinghe (otto con il derby). Un dato allarmante che, nonostante la classifica, lascia filtrare qualche ansia in più ai tifosi biancocelesti.