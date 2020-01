Scudetto, Bianchi: «Lazio ed Inter devono crederci fino in fondo»

Lazio ed Inter sono le concorrenti, insieme alla Juventus, per la lotta scudetto: l’analisi di Ottavio Bianchi

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, in cui ha analizzato il momento della Serie A ma, soprattutto, le concorrenti per la lotta Scudetto:

«Inter e Lazio hanno il dovere di crederci fino in fondo e sono sicuro che sarà lotta a tre fino alla fine. Forse stiamo vivendo una fase di passaggio, di sicuro ciò contribuisce a rendere il nostro campionato più bello».