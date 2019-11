Lazio, Bianchi e l’addio al City: «E’ stato uno sbaglio tornare in Italia»

Rolando Bianchi ha parlato della propria esperienza in Premier

Rolando Bianchi, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SportWeek per esprimersi sulla propria esperienza al Manchester City. Ecco le parole dell’ex calciatore.

PARLA BIANCHI – «La Premier non era seguita come oggi dai nostri allenatori, a cominciare dal ct della Nazionale. E io ci volevo tornare, in Nazionale. Per questo chiesi al City di liberarmi. Nonostante tutte le difficoltà, è stata un’esperienza di vita e di calcio pazzesca. Ho sbagliato a tornare in Italia».