Lazio, Bianchessi: sedute collettive in streaming per tutto il settore giovanile

Lazio, sedute di allenamento collettive organizzate da Bainchessi per tutto il settore giovanile biancoceleste

Campionato fermo ormai da tre settimane e non solo i grandi ma anche tutti i settori giovanili della Lazio stanno facendo di tutto per mantenersi in forma da casa.

Come riporta il Corriere dello Sport per coinvolgere ancor di più i ragazzi il responsabile del settore giovanile Mauro Bianchessi ha così deciso che tutti dall’Under 17 in giù e compresa la squadra femminile da lunedì saranno coinvolti in sedute collettive in streaming direttamente da casa.