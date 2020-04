Bianchessi: «La Lazio è una famiglia. Lotito? Insostituibile come Galliani ai tempi del Milan»

Bianchessi, le parole del responsabile del settore giovanile della Lazio su come stanno gestendo questo periodo

Il responsabile del settore giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in merito a come hanno deciso di affrontare questo periodo molto delicato. Ecco le sue parole.

«Ai ragazzi manca la normalità, ma dobbiamo stringere i denti perché i sacrifici di oggi porteranno risultati domani. Io sono blindato a casa mia a Bergamo, lottiamo ma è dura. Stiamo vivendo una tragedia incredibile che ci sta portando via una generazione di genitori e nonni. Non molliamo, cerchiamo di rimanere vicini ai giovani della Lazio per sentirci ancora squadra. Ecco perché abbiamo varato lo Smart-training: proponiamo delle sessioni in cui allenatori e preparatori in diretta streaming dimostrano gli esercizi pratici, tecnici e atletici da svolgere in video. La Lazio è una famiglia e vogliamo veicolare dei valori».

LOTITO – «Lo sento giornalmente, non si ferma mai. È preoccupato ma sta già programmando il futuro per la prima squadra e per il settore giovanile. È mente e braccia della Lazio, è l’unico insostituibile. Ha dieci marce in più, come Galliani: guardate cosa è successo al Milan senza di lui…».