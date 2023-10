Lazio “bestia nera” della Fiorentina, i precedenti insegnano una cosa

La Lazio si prepara al big match con la Fiorentina, i capitolini sono la bestia nera dei viola e lo storico parla chiaro

Ci siamo, poco più di 24 ore separano Lazio e Fiorentina dall’attesissimo big match dell’Olimpico. A tal proposito, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i numeri dei precedenti tra le due squadre nella Capitale insegnano una cosa: il pressoché incontrastato dominio dei capitolini.

Nelle ultime sette partite a Roma, gli uomini in viola ne sono usciti sconfitti per ben 5 volte, mentre nelle altre 2 occasioni non sono andati oltre al pareggio. Anche tra le mura del Franchi la musica non cambia (un solo trionfo toscano nelle ultime 8).