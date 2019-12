Lazio, Berisha: «Presto in campo, ciò che non ti uccide ti rende più forte» FOTO

Berisha sta lavorando per tornare in forma. Il centrocampista della Lazio ha infatti rimediato un infortunio con il Kosovo

La Lazio ha l’umore altissimo: l’euforia delle sei vittorie consecutive si mescola con l’adrenalina dell’affrontare la Juventus. Un gruppo unito e compatto per centrare l’obiettivo. Profilo più mesto per Valon Berisha, invece, alle prese con un infortunio rimediato con la maglia del Kosovo oltre ad un momento non particolarmente positivo per lui.

Il centrocampista sta lavorando per tornare a disposizione del mister e votarsi alla causa biancoceleste, come ha mostrato sul suo profilo Instagram: «Ciò che non ti uccide ti rende più forte, ancora un po’ di fatica rimasta, torno presto in campo».

