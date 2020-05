Lazio, Bergomi: «Prima dello stop in forma strepitosa»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex Inter Bergomi ha detto la sua sulla condizione fisica della Lazio prima dello stop

L’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi, ha incensato ai microfoni di Sky Sport la stagione condotta dalla Lazio prima dello stop, sottolineando quanto, nonostante le forti motivazioni, possa essere difficile ripartire ora:

«Ripartire per la Lazio può essere difficile, ma hanno tenuto un focus importante sull’obiettivo. Sono quelli che hanno sempre spinto per la ripresa degli allenamenti, hanno tenuto tutti i giocatori a Roma, anche quelli stranieri. Saranno pronti per ripartire e non dimentichiamoci che nei primi 20 minuti delle ultime partite la Lazio dava 2-0 a tutti perché era in forma strepitosa».