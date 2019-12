Lazio, Beppe Materazzi: «Inter e Juve superiori ma può succedere di tutto»

Il mister che lo ha visto nascere sportivamente, incensa Inzaghi: così ha parlato l’ex Lazio Beppe Materazzi

Lo ha fatto esordire a Piacenza ed ora lo vede condurre la Lazio che lui stesso ha condotto alla fine degli anni ’80: Beppe Materazzi, intervistato dal Corriere dello Sport, ha esplicitato il suo pensiero riguardo le ambizioni dei biancocelesti.

L’ex tecnico laziale ha detto: «Se la Lazio può puntare allo Scudetto? Per me no. Ritengo Inter e Juventus superiori. Poi può succedere di tutto. Sarà l’anno buono per andare in Champions, è l’obiettivo primario. Secondo me la Lazio può diventare il Liverpool del calcio italiano. Non faccio il paragone sul piano tattico, ma su quello della personalità e della mentalità».