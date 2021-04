Lazio Benevento, i capitolini vogliono il nono successo consecutivo in casa

La Lazio, nel match contro il Benevento, andrà alla ricerca del nono successo consecutivo in casa: i numeri

Oltre a un match fondamentale per la corsa Champions, la sfida contro il Benevento può essere importante per la Lazio anche dal punto di vista statistico.

Infatti, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, gli uomini di Inzaghi potrebbero centrare la nona vittoria consecutiva in casa. Un cammino importante e che non è mai stato raggiunto nella storia del club. Infatti i capitolini sono arrivati fino a 10 successi di fila tra le mura amiche, ma divisi in due stagioni.