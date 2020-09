Lazio-Benevento, le probabili formazioni: out Luis Alberto, c’è Leiva

Lazio e Benevento si incontreranno domani – alle ore 18, allo Stadio Olimpico – per un’amichevole: le probabili formazioni

La Lazio di Simone Inzaghi accoglie all’Olimpico il Benevento di Pippo. I due fratelli si ritroveranno faccia a faccia – domani, alle ore 18 – per l’ultima amichevole prima dell’avvio di campionato. Una gara importante che chiama il mister biancoceleste già a risolvere qualche problema di formazione, causato dalla sicura assenza di Milinkovic e quella probabile di Luis Alberto. Precauzione è la parola d’ordine in queste giornate che precedono lo start ufficiale della stagione: lo spagnolo ha oggi concluso anzitempo la sessione d’allenamento, il Sergente non può rischiare per i recenti problemi muscolari.

Spazio quindi ad Akpa Akpro – ufficialmente diventato un giocatore della Lazio – e Parolo, entrambi ai lati di Leiva che si riprende il posto in regia. Nel blocco dei titolari c’è anche Lukaku che, se in forma, può essere un vero coltello nel fianco per la squadra ospite; dall’altra parte Lazzari.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Parolo, Lukaku; Correa, Immobile.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Sau; Moncini.