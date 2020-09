Lazio, rifinitura in vista del Benevento: Leiva c’è, in dubbio Luis Alberto

Lazio, prove tattiche in vista del Benevento. Leiva si conferma in cabina di regia, Luis Alberto lascia il campo anzitempo

La Lazio completa l’ultimo allenamento prima dell’amichevole contro il Benevento. Prove tattiche sul campo di Formello che lasciano immaginare l’undici che domani mister Inzaghi schiererà contro i giallorossi. Nel blocco dei titolari potrebbe essere assente Luis Alberto: lo spagnolo ha lasciato anzitempo la seduta d’allenamento, non partecipando alla partitella conclusiva. Le cause sono ancora da capire.

In forse anche la presenza di Milinkovic. Il serbo ha smaltito i problemi muscolari, ma potrebbe essere risparmiato in via del tutto precauzionale. Dopo la giornata di riposo, la squadra ha ritrovato invece Leiva, tornato ormai a pieno ritmo e che domani tornerà in cabina di regia.

La Lazio, intanto, aspetta anche Muriqi, atteso a Roma per la giornata di oggi e pronto a cominciare la sua avventura con la maglia biancoceleste.