Lazio Benevento, i precedenti sorridono ai biancocelesti

Lazio Benevento è oramai sempre più vicino. E i precedenti con i campani sorridono ai biancocelesti: i dettagli

Manca ormai veramente poco a Lazio Benevento. Il match in programma domenica allo stadio Olimpico sarà fondamentale per gli uomini di Inzaghi per rimanere in corsa per un posto in Champions. Ed ecco che c’è un qualcosa a cui ci si può, quantomeno statisticamente, aggrappare, ossia i precedenti.

Infatti, come ricordato dalla Lega Serie A nelle consuete statistiche pre-partita, sono state due le vittorie dei biancocelesti contro i giallorossi. A chiudere il cerchio è il pareggio dell’andata. Per di più, in tutti e tre i confronti. entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. Sono 16 le reti in totale, con una media 5.3 a partita.