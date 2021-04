Lazio Benevento, Pippo punta su Adolfo Gaich, vecchia fiamma di Tare

Nella sfida di oggi tra Lazio e Benevento, Pippo Inzaghi si affiderà ad Adolfo Gaich, accostato ai biancocelesti la scorsa estate

Una sfida importantissima quella di oggi all’Olimpico tra Lazio e Benevento, sia in ottica Champions che in ottica salvezza. Mentre i biancocelesti si affideranno di nuovo a Ciro Immobile nella speranza di un suo ritorno al gol, i campani puntano tutto sull’eroe dell’Allianz Stadium Adolfo Gaich.

Per il centravanti argentino, a cui Pippo Inzaghi affiderà le chiavi dell’attacco, questa non sarà una partita indifferente. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore è una vecchia fiamma di Igli Tare, che lo avrebbe seguito la scorsa estate prima di virare su Vedat Muriqi. Adesso Gaich è molto contento al Benevento e punta a rimanere in Campania anche la prossima stagione.