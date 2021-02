Lazio-Bayern Monaco, bavaresi in emergenza: molte assenze per Flick

Alla vigilia di Lazio-Bayern Monaco, i bavaresi guidati da Hans Flick devono fare i conti con una situazione di emergenza

Lo Stadio Olimpico si sta preparando ad accogliere un’incredibile sfida di Champions League. Domani sera, infatti, ci sarà Lazio-Bayern Monaco, gara valevole per gli ottavi di finale della competizione continentale. Alla vigilia del match, però, gli ospiti si trovano a fare i conti con una situazione di emergenza.

Secondo il tabloid tedesco Kicker, infatti, saranno molte le assenze per i bavaresi. Hans Flick dovrà fare a meno di Müller, Gnabry e Pavard, giocatori fondamentali per la squadra. Tuttavia, in extremis ha recuperato Goretzka, che partirà dal primo minuto al fianco di Kimmich e Alaba.